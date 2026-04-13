ドジャース打線を支配したデグロム。彼がこの日に唯一喫したのは、大谷に打たれた一発だった(C)Getty Images怪腕の剛速球を打ち砕いた。現地時間4月12日、本拠地で行われたレンジャーズ戦に大谷翔平（ドジャース）が「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席に、相手先発だったジェイコブ・デグロムから2試合連続となる第5号アーチを放った。【動画】勢いが止まらない！大谷がデグロムから放ったホームランシーン一振りで