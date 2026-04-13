中日は１３日、「ガールズシリーズ２０２６」最終日の６月７日に、１６人ダンスチーム「アバンギャルディ」がゲスト出演することを発表した。今回のガールズシリーズは「青春タイムリープ」をテーマに、誰もが学生時代に経験した青春のひとときを楽しめるイベントを企画。６月５日〜７日の西武戦で開催される。アバンギャルディは、試合前のダンスパフォーマンスや、イニング間のイベントに登場予定。球団を通して、「この日