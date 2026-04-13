専業投資家のテスタが13日、自身のXを更新。3日に注文数を間違えて買ってしまった株の銘柄を発表し、スクショ付きで爆益を報告した。【画像】気になる！ケタ違いの爆益出したテスタの保有株3日にテスタは「今日とある株を1億円分くらい買おうと思ったらロット間違えて3倍買ってしまってすぐ売ろうかなと思ったけど大型だしまぁいいかとそのままいってみることに。現在含み損138万円」と報告。その後、乱降下がありつつも「+1