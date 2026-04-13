大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子運動能力検査が１３日、東京・両国国技館で実施され、宇座寿音（２３）＝沖縄県出身、尾上部屋＝が基準をクリアした。５月１日の新弟子検査を経て、夏場所初日に合格発表が行われる。１７７センチ、１７４キロの宇座は沖縄・宜野湾高卒業後、兄も進んでいた海上自衛隊に入隊。上司の紹介で「めったにないチャンス。自分の体格を一番生かせる」と角界入りを決意した。尾上部