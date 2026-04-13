宝塚歌劇団元星組湖月わたる（54）が13日、大阪市内で退団20周年公演「TUMBLEWEED（タンブルウィード）」（11月6〜8日＝宝塚バウホール）の取材会を開いた。かつて湖月が演じた伝説の女性ガンマン、カラミティ・ジェーンの波乱の人生を朗読、ダンス、歌でつづる第1部と、同じ宝塚時代を過ごした紫苑ゆう（67）、安蘭けい（55）、柚希礼音（46）ら日替わりゲストとトークやゆかりのナンバーを披露する2部構成。懐かしい顔ぶれに