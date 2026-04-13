株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋは、全国の男女５００人を対象に「親に生前整理してほしいもの」に関するアンケート調査を行った。まず、親に生前整理してほしいと思うかについて聞いた。その結果、「強く思う」と答えた人が５３．８％、「まあ思う」と答えた人が４０．２％という結果となった。続いて、親に生前整理してほしいものは何かという質問に対しては、「銀行口座」と答えた人が３２．８％、「家具」と答えた人が２６．６