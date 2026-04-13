歌手・タレントの中川翔子さんが4月13日、自身のインスタグラムを更新。「弟くん日記」と題した投稿を行い、赤ちゃんのつかまり立ちの瞬間や離乳食の様子などを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子の「弟くんがつかまり立ちしましたびっくり！」「瞬間目撃できてよかった」離乳食作りへの奮闘も明かす中川さんはまず、双子の次男がつかまり立ちを始めたことを報告。「な、なんと 弟くんがつかまり立ちしま