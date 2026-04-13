提訴のため大阪地裁に向かう大阪府島本町の河上理沙町議（前列右から2人目）ら＝13日午後、大阪市北区トランスジェンダーを公表して当選し活動する大阪府島本町の河上理沙町議（43）が、名古屋市の50代男性のSNS投稿の中傷で名誉を毀損され精神的苦痛を受けたとして、200万円の慰謝料支払いを求めて13日、大阪地裁に提訴した。訴状によると、男性は昨年3〜4月、河上町議について「男なのに女を偽装するインチキ議員」などと中