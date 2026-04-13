北海道南端の松前町で開花したソメイヨシノ＝13日午後（松前町提供）北海道南端の松前町は13日、町内の松前公園でソメイヨシノが開花したと発表した。平年より14日、昨年より7日早く、記録が残る1982年以降、2番目に早い。道内での開花宣言は今年初めてで、北海道に桜前線が到達した。町によると、同日午後3時に町職員が確認した。見頃は16〜23日の見通しという。公園には約250種、計約1万本の桜が植えられており、町では18日