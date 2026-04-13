お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜の公開した写真が話題になっている。１３日にインスタグラムで「ＳＡＩＫＯ！！！！！！！ＳＡＩＫＯ！！！！！！！ＳＡＩＫＯ！！！！！！！ＸＧがこの宇宙に存在してくれてありがとうの気持ち！ライブが本当に素晴らしくて、楽しすぎて、余韻がすごくて、ずっと幸せ」とつづると、女優の村川絵梨、伊藤沙莉、「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織との４ショットをアップ。「幸せにし