「大相撲春巡業」（１３日、東京・靖国神社）幕内藤凌駕（２３）＝藤島＝が初のちょんまげ姿を披露した。１２日の高崎市巡業から都内の部屋に戻った後、昨年春場所入門の同期である十両藤天晴とともに髪を結った。藤凌駕は「ちょんまげはお相撲さんの象徴。うれしくて何度もさわりました」と語った。師匠の藤島親方（元大関武双山）からは「似合っている。より頑張らないとな」と激励されたという。拓大卒業後に幕下付け出し