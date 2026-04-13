お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（４７）が１３日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演。進学した美大の名前を明かした。土屋は１０日、自身のインスタグラムを通じて「実はこの２年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と報告していた。この日のラジオでは、土屋の美大