SUPER JUNIORのイトゥクとヒチョルが、新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」を結成する。所属事務所SMエンターテインメントは4月13日、イトゥクとヒチョルによる新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」のローンチを公式発表した。【画像】「解散の危機だった」SJ・ヒチョルが告白SUPER JUNIOR-83zは、1983年生まれの同い年であるイトゥクとヒチョルが結成したユニットだ。年齢以外のあらゆる面で対照的な性格を持つ2人が生み出す“ギャップのあ