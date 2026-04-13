「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を所持し使用したとして逮捕された男性について、名古屋地検岡崎支部は不起訴処分としました。 13日付で不起訴処分となったのは、愛知県豊田市の35歳の男性です。 警察によりますと、男性は今年1月、市内の駐車場で、エトミデートが含まれる液体およそ0.2グラムを所持し使用した、薬機法違反の疑いで逮捕されていました。 調べに対し、男性は「合