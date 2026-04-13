ペッパーランチは、2026年4月22日から、ペッパーランチのグランドメニューに新メニューを追加する。これまで一部店舗にて取り扱っていたカレーメニューの販売を全国へ拡大するほか、ステーキ商品にはカルビメニューが複数登場する。あわせて、一部商品の価格を改定する。【すべてのメニュー画像はこちら】カルビから出た旨みたっぷりの油をご飯と混ぜて焼飯にする「カルビキムチ焼飯」など〈グランドメニュー 追加商品一覧〉【販売