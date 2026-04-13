日本で急逝した台湾女優バービィー・スー（徐熙媛）さんの夫であり、韓国歌手のク・ジュンヨプの近況が伝えられた。最愛の妻であるバービィー・スーさんを送り出した後、創作活動に没頭しながら日々を過ごしているという。【写真】日本で急逝、バービィー・スーさん生前最後の姿台湾メディア『ETtoday』は4月9日（現地時間）、バービィー・スーさんの妹で女優のシュー・シーディーのインタビューを引用し、ク・ジュンヨプの近況を