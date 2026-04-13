不二家は4月27日、「ミルキー」と米ロサンゼルス発の『OUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)』とのコラボグッズ2品を、全国の「不二家洋菓子店」と「不二家レストラン」で発売する。店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合もあるとしている。不二家は同社と2025年3月に初コラボし、マスコットキャラクター「ペコちゃん」を描いたデイパック、ショルダー、リュック型ポーチの3品を発売。前回の反響を受け、第2弾として