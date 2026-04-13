元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が、11日に更新されたViViの公式インスタグラムに登場。「村重BODY、過去最大露出」とつづり、写真集『あんな』を紹介するとともに大胆に肌見せをした撮影オフショットを公開した。【動画】「エロい綺麗って神かよ」過去最大露出に挑戦、一糸まとわぬ“バスタブショット”で濡れ肌を披露した村重杏奈投稿では「5／29発売村重ちゃんの写真集『あんな』では“オトナなあんな”をテー