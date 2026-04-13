宝島社は、創業50周年を迎えた人気クレープ屋「マリオンクレープ」とハローキティがコラボレーションした『マリオンクレープ× HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』を30日に発売する。【写真】かわいすぎ！「いちごスペシャルver.」の裏側クレープに包まれたキティがキュートなぬいぐるみチャームは、マリオンクレープで特に人気の「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種をオマージュ。