憲法改正をめぐり自民党の萩生田幹事長代行は13日、自衛隊の明記など党がまとめた4つの項目を一括して発議することにはこだわらず、柔軟に対応する考えを示しました。自民党萩生田 幹事長代行「私は柔軟であってよろしいのではないかと思っていますが、3分の2という大きな賛同がなければ発議はできないわけですから、4項目が足並みが揃わないから前に進まない選択をするということは可能性としてはないと思います」自民党は