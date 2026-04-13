高市早苗首相は13日、パキスタンのシャリフ首相と電話会談した。パキスタンは、米国とイランの交渉を仲介しており、ホルムズ海峡の安全航行を含む事態の早期沈静化を巡って議論したとみられる。日本政府関係者が明らかにした。