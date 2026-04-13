【ブダペスト＝船越翔、ブリュッセル＝上杉洋司】ハンガリーで１２日、議会選挙（一院制、定数１９９）の投開票が行われ、中道右派の新興野党「ティサ（尊重と自由）」が勝利した。与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」を率いるビクトル・オルバン首相が退陣し、１６年ぶりの政権交代となる。親露派のオルバン氏が対立してきた欧州連合（ＥＵ）との関係改善が進むとの期待が高まっている。選挙管理委員会によると、開票率９９