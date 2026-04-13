元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（37）が13日、自身のインスタグラムを更新。近況を伝えた。昨年11月、「いつか京都に住みたい」という20代の頃の夢を実現するため、京都へ移住する計画があることを公表した誠子。その後、東京での思い出作りのかたわら「京都に住んでも東京のお仕事がしたいです」と打ち明けつつ、3日前の投稿では「無事に京都に引っ越しました」と伝えていた。この日はストーリーズで「いろんなお仕