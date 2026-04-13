斉藤由貴さん（59）の長女で、同じく俳優として活動する水嶋凜さん（26）がインスタグラムを更新。蛍光ピンクや黄緑のエクステを編み込んだカラフルなスタイルを披露した。【写真】「親子で似てる」蛍光ピンクやグリーンのエクステを編み込んだ水嶋凜の最新ビジュアルTVドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（テレビ朝日）に出演中の水嶋さんは、「田島紬 役で出演させていただきます！少女漫画家モカ子先生のチーフアシスタ