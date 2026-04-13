現在40歳で抗がん剤治療中の女性がInstagramに投稿した「寝たきりになった余命宣告前の私へ」という動画が、大きな反響を呼んでいます。この動画は、34歳で「年内もつかどうか」と余命宣告された彼女が、過酷な闘病生活を経て「当たり前の日常」を取り戻すまでの軌跡をまとめたもの。寝たきりの状態から立って歩けるまでに回復した姿を見せる彼女に、「よく頑張りましたね」「願えば叶う」など温かい声が相次ぎました。【写真】「