二次元ファッションは二次元文化を最も直感的に感じられる要素だ。上海市消費者保護委員会が9日に公表した消費調査によると、二次元ファッションの中核消費層の62％は18〜35歳の若年層で、女性が6割を占めている。「正規品か価格か」という選択では、正規品が圧倒的に支持され、年間500元（約1万2000円）以上の支出が主流となっている。中国新聞網が伝えた。「95後（1995〜99年生まれ）」や「00後（2000年代生まれ）」に代表される