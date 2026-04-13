中国航天科技集団（CASC）第一研究院によると、同院が開発した直径5メートルの複合材料製推進モジュールが4月11日、正式に納品されました。これは中国国内の宇宙分野における再利用型運搬機で最大の複合材料一体成形モジュールであり、開発の成功は中国の大型宇宙用複合材料構造の製造技術が重大な突破を遂げたことを示しています。このモジュールの複合材料使用量は60%を超え、壁板は軽量構造で1000トンの軸方向荷重に耐えること