Perfumeのあ〜ちゃんは4月12日、自身のInstagramを更新。マシンピラティスに取り組むショットを披露しました。【写真】あ〜ちゃんのピラティス姿「元気な姿アップしてくれてありがとう」あ〜ちゃんは「こんなのとかもしてるよ髪どうなってる？」とつづり、マシンピラティスでトレーニングする1枚の写真を投稿。両手でマシンの棒をつかみ、両足をマットにつけ、天に向かって腰をそらす見事な「ブリッジポーズ」を披露しています。