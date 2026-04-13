© Martin Gillow / VirtualColossus.co.uk エニグマの後継機として生まれたSG-41とは？暗号学、第二次世界大戦、機械。この辺りのワードにアンテナが立っている方は「エニグマ」のことを耳にしたことがあるでしょう。1930年代から1940年代にかけて使用されていた暗号機の中でも、おそらく最も有名なものがこの暗号機エニグマ。ただ、使用されていた暗号機はエニグマだけだったというわ