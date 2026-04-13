セ・リーグは全球団が対決を終えたプロ野球は3月27日の開幕から今月12日で5カードを消化し、セ・リーグの各球団は5球団との対戦を終えた。昨季のリーグ王者、阪神は15試合を11勝4敗の首位で唯一、全球団に勝ち越し。ファンも「強すぎますね」と早くも連覇を確信している。開幕戦は巨人に敗れたが、残りを2連勝した。その後、DeNA、広島、ヤクルトといずれも2勝1敗。10〜12日までの敵地での中日戦は同一カード3連勝。中日には昨