モデルでタレントの益若つばさ（40）が12日、自身のインスタグラムを更新。「はじめまして」と書き出し、“新しい家族”のカニンヘンダックスフンドを迎え入れたことを報告した。【写真】「日々癒されてます」迎え入れたうにちゃんと益若つばさ＆息子の“家族3ショット”益若は「はじめまして【うにちゃん】です今日からうにちゃんアカウント開設します！」と書き出し、愛犬の専用アカウントを作成したことを発表。「息子が