巨人の泉口友汰内野手（26）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。昨季ブレークした背景に隠されていた“秘密”を明かした。この日のテーマは「朝ごはんはコレ！」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された泉口。「ズバリ、なんですか？」という問いに「ジョア！」と即答した。「朝ごはん食べて、食べ終わってから最後に飲みます