フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、13日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、今季フリーで使用した楽曲について語った。映画「グラディエーター2」から「StrengthAndHonor」、さらに「グラディエーター」から「NelleTueMani（NowWeAreFree）」をメドレーに編集した楽曲を採用し