濱田岳（37）が13日、主演するテレビ東京連続ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（17日スタート、金曜午後9時）記者会見を都内で行った。冴えないアラフォー刑事が、10年前にタイムリープし、人生をやり直す新感覚刑事ドラマ。同期のバディ役を演じる鈴木伸之（33）とは初共演。「すげえ誠実な人なんですよ。むちゃくちゃまじめ。そんな方とバディを組めるのは安心感でしかない」。作品の中では不仲でいがみ合っている役どころ。「わ