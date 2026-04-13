加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（38）が13日、インスタグラムを更新。12日に誕生日を迎えたことを報告した。「誕生日でした!ついに...38歳!!カトちゃんと出会い17年」とつづり、茶との夫婦ショットや食事風景、プレゼントの数々をアップした。「カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です。そして応援してくださっている皆様にも心から感謝しております明るく元気にまた一年頑張ります」と意気込んだ。この投稿にフォ