巨人は１３日、７月１日に盛岡市で開催するヤクルト戦に向けたプレイベントを、４月１８日と１９日に同市の複合商業施設「イオンオール盛岡」で開催すると発表した。１９日は球団公式マスコット「ジャビット」と公式マスコットガール「ヴィーナス」のステージパフォーマンス、記念撮影会などの企画も実施する。参加は無料となっている。■プレイベント開催概要▽日時：４月１８日（土）１０：００〜１７：００、４月１９日（日