【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・小川泰弘―ＤｅＮＡ・竹田祐（１８時・松山）◆中日・金丸夢斗―広島・森下暢仁（１８時・豊橋）◆阪神・才木浩人―巨人・則本昂大（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆ロッテ・ジャクソン―日本ハム・達孝太（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・曽谷龍平―西武・隅田知一郎（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・スチュワートＪｒ．―楽天・荘司康誠（１８時・みずほ