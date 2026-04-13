日本ハムから金銭トレードで中日に加入した杉浦稔大投手が１３日、本拠地・バンテリンドームで入団会見を行い、新天地での再出発へ意気込みを語った。背番号は「３３」に決まった。「大きなチャンス。ストレートと奪三振率がアピールポイント。強気に攻めて、ゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」と、決意を新たにした。杉浦は、国学院大から２０１３年にドラフト１位でヤクルトへ入団。１７年のシーズン途中に日本ハムへ移