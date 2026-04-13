【モデルプレス＝2026/04/13】歌手の松任谷由実が13日、自身の公式サイトを更新。定期健診にて「虫垂炎」と診断され、手術を行うことを発表した。【写真】72歳歌手、夫との貴重な2ショット◆松任谷由実、虫垂炎で手術へ公式サイトでは「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と発表。「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありません