１３日の東京株式市場で日経平均株価は反落。米国とイランの和平協議は不調で全体相場は値を下げて始まったが、下値には買いが入り下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前週末比４２１円３４銭安の５万６５０２円７７銭。プライム市場の売買高概算は２０億４８７０万株。売買代金概算は７兆２５０４億円となった。値上がり銘柄数は４６９と全体の約２９％、値下がり銘柄数は１０５８、変わらずは４９銘柄だった。 １１