ドル円１５９．７０近辺、ユーロドル１．１６９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.70近辺、ユーロドルは1.1690近辺で推移している。週末の米国とイランの協議が物別れに終わったことを受けて、週明けオセアニア市場では有事のドル買いが強まった。ドル円は159.85付近、ユーロドルは1.1658付近までドル高が進行。しかし、その後はドル買いは一服した。ドル円はロンドン朝方に159.50台まで反落