メインシナリオ・・・3月31日の安値113.84円から切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。10日に3月30日以来の高値水準となる115.32円まで一時上昇しており、一目均衡表の基準線の115.52円を上抜き、3月24日の高値115.65円も上抜けば、3月23日の高値116.40円や3月17日の高値116.52円を試す可能性がある。3月17日の高値116.52円を上抜けくようなら、3月12日の高値117.12円や3月9日の高値117.20円が上値の目標になる。