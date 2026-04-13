ノーヒットノーランは、ほんのわずかなズレで結末が変わる記録である。日本ハム・細野晴希が3月31日のロッテ戦で達成した一戦も、最終回にはいくつもの分岐点が潜んでいた。わずかなズレひとつで、“未遂”に終わっていても不思議ではない内容だった。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）落合が落球していたら…実際、その最終回にはヒヤリとさせられるシ