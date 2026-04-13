コンビニの物流を環境保護につなげます。ファミリーマートは、中古品販売大手のブックオフと連携し、不要になった衣料品や雑貨を回収し、リユースにつなげる実証を始めます。買い物の際に不用品を持参し、店内のボックスに入れるだけで回収が完了します。回収した品物は、ブックオフグループの海外店舗で販売されるほか、リユースの量1kgあたり1円が環境保護団体などに寄付されます。回収には、ファミリーマートの商品配送後のトラ