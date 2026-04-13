女優の大政絢（35）が13日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「#今日の絢服」と書き出した大政。「春の陽気にお気に入りの（バッグの絵文字）とともに」と紹介してこの日のコーデを披露した。「荷物が多い私には、このサイズ感がちょうどいい」とコメント。デニムスタイルのカジュアルな私服をアップした。ファンからは「クール&キュート」「春っぽくしたい時にこちらのデニムジャケット良いですね」