俳優の寛一郎（29）が13日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の佐藤浩市(65)との親子ショットを公開し、反響を集めた。寛一郎は「Bloodline.」「#GQJAPAN」と記し、親子で人気雑誌「GQ JAPAN」の撮影に参加したことを報告。ソファに腰掛けるモノクロショットなどを公開した。この投稿には「親子共演本当に素敵です」「なんて格好いい親子なの」「こうして改めて見ても、ほんっとうに素敵」「お二人とも華がありますね」