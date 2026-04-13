原油は一段と値上がりし、1バレル＝100ドルを再び突破しました。アメリカとイランの協議が合意に至らない中、12日のニューヨーク市場で、国際指標となる原油の先物価格は一時1バレル＝105ドル台まで上昇しました。先週末の終値と比べて、約9％の値上がりです。トランプ大統領がホルムズ海峡で封鎖措置を始めると表明したことで海峡をめぐる混乱が長引き、原油の供給制限が続くとの見方が広がり、戦闘終結によるエネルギー輸送の正