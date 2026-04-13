DeNAは「YOKOHAMAGIRLS☆FESTIVAL2026Supportedby横濱ハーバー」として開催する5月12の中日戦で、人気お笑いコンビ「エルフ」が横浜スタジアムに来場すると発表した。毎年、恒例となっているイベント「GIRLS☆FESTIVAL」の今年のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。見た目や世代に関係なく自分の「好き」に全力で突き進む最強のポジティブ精神を“ベイスターズ流”にアップデートし、ファンとともにポジティブなエネ