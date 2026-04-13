「記者コラム仕事賭け事独り言」３月中旬から４月アタマにかけて防府〜横浜〜蒲郡〜伊東と、久々に長距離移動連発のあわただしい日程をこなした。その中で、近い過去に頂点を極めたスターの圧巻Ｖを続けて目の当たりにすることができた。実に幸せな一カ月足らずだったと、ありがたく思う。ボートではＳＧ・ボートレースクラシックを峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が優勝。同じ蒲郡が舞台だった２０２３年ダービ