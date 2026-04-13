15歳未満の子どもを対象に1万1000円の支給する東京都の新たな子育て支援事業が13日から始まります。13日から支給が始まるのは、「子育て応援＋」という東京都が実施する新しい子育て支援事業の1つです。「子育て応援＋」では、15歳未満の子どもを対象に1万1000円の支援金が13日から順次支給されることになっています。支給方法は「018サポート」のシステムが利用され、登録済みの人は再度登録する必要はないということです。15歳以